Около 600 рыбаков отрезаны от берега на льдине в Сахалинской области
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- © Главное управление МЧС России по Сахалинской обл
«В 13.00 (сах) оперативному дежурному центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе мыса Свободного в заливе Мордвинова образовалась трещина», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что около 600 рыбаков отрезаны от берега.
К спасательным работам привлечены 18 сотрудников МЧС и 14 единиц техники, вертолёт Ми-8 находится на готовности к взлёту.
Ранее на Сахалине в заливе Мордвинова от берега откололась льдина, на которой рыбачили около 300 человек. Все они были спасены, никто не пострадал.