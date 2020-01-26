Около 600 рыбаков отрезаны от берега на льдине в Сахалинской области

Льдину, на которой находились около 600 рыбаков, оторвало от берега в Корсаковском районе Сахалинской области, начаты спасательные работы.

«В 13.00 (сах) оперативному дежурному центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе мыса Свободного в заливе Мордвинова образовалась трещина», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что около 600 рыбаков отрезаны от берега.

К спасательным работам привлечены 18 сотрудников МЧС и 14 единиц техники, вертолёт Ми-8 находится на готовности к взлёту.

Ранее на Сахалине в заливе Мордвинова от берега откололась льдина, на которой рыбачили около 300 человек. Все они были спасены, никто не пострадал.