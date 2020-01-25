Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и осадках 25 января
- АГН «Москва»
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13:00 до 21:00 25 января в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 14—19 м/с, осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололедица», — говорится в сообщении московского управления МЧС.
Жителям города рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении, а автомобили парковать вдали от деревьев.
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