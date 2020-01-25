Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и осадках 25 января

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Жителей Москвы предупредили об усилении ветра и мокром снеге с дождём в субботу, 25 января.
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и осадках 25 января
  • АГН «Москва»

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13:00 до 21:00 25 января в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 14—19 м/с, осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололедица», — говорится в сообщении московского управления МЧС.

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