Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и осадках 25 января

Жителей Москвы предупредили об усилении ветра и мокром снеге с дождём в субботу, 25 января.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13:00 до 21:00 25 января в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 14—19 м/с, осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололедица», — говорится в сообщении московского управления МЧС.

Жителям города рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении, а автомобили парковать вдали от деревьев.

Ранее стало известно, что средняя температура января в Москве превышает норму на рекордные 10 °С.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News назвал условия для прихода в Россию холодов.