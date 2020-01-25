Четыре человека погибли в результате аварии в Воронеже

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Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Воронеже.
Четыре человека погибли в результате аварии в Воронеже
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Об этом сообщает ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машинами Renault Logan и Ford Kuga.

«В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai и его два пассажира, мужчина и женщина на вид 30—35 лет, а также водитель Renault Logan от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ещё один пассажир Hyundai выжил, но получил травмы. Также в ДТП пострадал водитель Ford Kuga. Оба участника аварии были госпитализированы.

Ранее семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек и ещё пятеро пострадали.

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