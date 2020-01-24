В Ярославле 16 человек пострадали в результате ДТП с автобусами

В Ярославле 16 человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и двух автобусов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В больницу имени Соловьёва самостоятельно обратились 11 человек, пострадавших в аварии на Московском проспекте, пятеро доставлены на машинах скорой помощи, один погибший. Проводится комплекс диагностических процедур для травмированных», — сказал собеседник агентства.

Ранее семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек и ещё пятеро пострадали.