СК возбудил дело из-за отравления младенца наркотиками в Подмосковье

Короткая ссылка
В Московской области следователи возбудили уголовное дело из-за отравления девятимесячного мальчика синтетическими наркотиками в городском округе Клин.
СК возбудил дело из-за отравления младенца наркотиками в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 228.1 УК России.

По предварительным данным следствия, 16 января ребёнок в квартире «нашёл и употребил наркотическое средство синтетического происхождения». После этого ребёнка доставили в больницу, он находится под наблюдением врачей.

Проведены допросы свидетелей, назначены экспертизы.

«Сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства для принятия ведомственных мер. Расследование продолжается», — заявили в ведомстве.

В декабре в Москве органы социальной защиты организовали проверку в семье, в которой у ребёнка в крови обнаружили наркотические вещества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить