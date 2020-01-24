СК возбудил дело из-за отравления младенца наркотиками в Подмосковье

В Московской области следователи возбудили уголовное дело из-за отравления девятимесячного мальчика синтетическими наркотиками в городском округе Клин.

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 228.1 УК России.

По предварительным данным следствия, 16 января ребёнок в квартире «нашёл и употребил наркотическое средство синтетического происхождения». После этого ребёнка доставили в больницу, он находится под наблюдением врачей.

Проведены допросы свидетелей, назначены экспертизы.

«Сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства для принятия ведомственных мер. Расследование продолжается», — заявили в ведомстве.

В декабре в Москве органы социальной защиты организовали проверку в семье, в которой у ребёнка в крови обнаружили наркотические вещества.