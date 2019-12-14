В Москве семью проверят из-за отравления ребёнка наркотиками

В Москве органы социальной защиты проводят проверку в семье, в которой у ребёнка в крови обнаружили наркотические вещества. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

В ведомстве заявили, что после информации о госпитализации ребёнка специалисты направились по месту его проживания.

Органы соцзащиты заявили, что в квартире созданы все условия для воспитания и обучения детей. При этом семья мальчика ранее не состояла на учёте в учреждениях соцзащиты и не обращалась за помощью.

«В настоящее время специалистами соцзащиты проводится расширенная диагностика семьи. С родителями ребёнка работа будет продолжена», — заявили в департаменте.

11 декабря в Москве был госпитализирован трёхлетний мальчик, в крови которого по итогам обследования обнаружили наркотические вещества. СК начал проверку по факту произошедшего.

В конце ноября Следственный комитет также организовал проверку из-за данных СМИ об обнаружении следов наркотиков в крови двухлетнего ребёнка в Волоколамске.