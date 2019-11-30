СК проверит данные СМИ о наркотиках в крови ребёнка в Подмосковье

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Следственный комитет проверит сообщения об обнаружении следов наркотиков в крови у двухлетнего ребёнка из Волоколамска. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Московской области. 
СК проверит данные СМИ о наркотиках в крови ребёнка в Подмосковье
  • РИА Новости

«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещённой в сети интернет, об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества», — заявили в Следственном комитете.

По данным СМИ, следы наркотиков были обнаружены у ребёнка сотрудниками медучреждения, в котором он проходил лечение.

Ранее в Кировской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика.

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