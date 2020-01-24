Напавший с ножом на журналистов в Ставрополе признан невменяемым

Мужчина, напавший с ножом на журналистов газеты «Родина» в Ставрополе, признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Об этом сообщает краевое следственное управление СК.

Следствие установило, что в начале мая 2019 года Константин Сиднев принёс в издание статью с просьбой опубликовать её, а узнав, что материал не будет напечатан, решил убить главного редактора и его подчинённых, чтобы «привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс».

Днём 27 мая он «попытался принесённым с собой ножом зарезать руководителя и трёх сотрудников издания».

«Фигурант признан невменяемым... Мужчина направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, осуществляющую психиатрическую помощь в стационарном отделении специализированного типа», — говорится в сообщении.

В результате нападения пострадали четыре человека, главред был госпитализирован.

Газета «Родина» издаётся Ставропольским крайкомом КПРФ с 1994 года.