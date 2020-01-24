В Кремле заявили о высокой оценке работы Грефа в Сбербанке

Кремль высоко ценит работу Германа Грефа как на посту руководителя Сбербанка, так и в остальных сферах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка», — сказал он.

Песков напомнил, что Греф непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту и в других проектах.

«Он занят в очень многих процессах, безусловно, его работа очень высоко ценится», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера.

Ранее Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера. По его словам, в противном случае он не видит себя в организации. В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Греф назвал стратегию банка правильной, отметив, что это доказывает практика.

В конце декабря сообщалось, что правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка.