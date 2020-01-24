В Москве задержали двух подозреваемых в крупном хищении средств

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Двоих мужчин задержали по подозрению в хищении 91 млн рублей у фирмы в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России.
В Москве задержали двух подозреваемых в крупном хищении средств
  • РИА Новости

«Поступило сообщение представителя фирмы о том, что известное им лицо под предлогом получения займа похитило денежные средства в размере 91 млн рублей... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество». В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Ведётся следствие», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Центральный районный суд Челябинска признал директора ООО «Челябгорзеленстрой» виновным в хищении около 50 млн рублей. Как сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Челябинской области, его приговорили к четырём годам колонии общего режима.

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