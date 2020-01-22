Суд вынес приговор директору челябинского предприятия за хищения

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Центральный районный суд Челябинска признал директора ООО «Челябгорзеленстрой» виновным в хищении около 50 млн рублей.
Суд вынес приговор директору челябинского предприятия за хищения
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Челябинской области, Петрова приговорили к четырём годам колонии общего режима.

«В 2014—2016 годах, исполняя целевые контракты с мэрией Челябинска, он заключал с аффилированными фирмами договоры подряда на исполнение фактически выполненных «Горзеленстроем» работ. После перечисления на их счета средств он получал от коммерсантов наличные, которыми и пользовался по своему усмотрению», — пояснили в прокуратуре.

Центральный районный суд Челябинска признал Петрова виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере»).

Также ему придётся погасить нанесённый городу ущерб.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана сообщало, что Вахитовский районный суд Казани вынес приговор в отношении трёх «чёрных банкиров».

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