В Казани вынесли приговор в отношении трёх «чёрных банкиров»
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Как выяснилось, фигуранты вместе с неустановленными лицами занимались незаконной банковской деятельностью. Средства со счетов юрлиц через фирму-посредника переводились на расчётные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды, после чего обналичивались.
По имеющимся данным, злоумышленники заработали более 15 млн рублей.
Обвиняемых приговорили к лишению свободы условно на сроки от трёх лет и двух месяцев до четырёх лет и двух месяцев с испытательными сроками, а также со штрафами.
Вердикт в законную силу не вступил.
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