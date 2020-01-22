В Волгограде задержали подозреваемых в мошенничестве на 30 млн рублей

Короткая ссылка
В Волгограде задержали 10 участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
В Волгограде задержали подозреваемых в мошенничестве на 30 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.

По имеющимся даным, они арендовали офис и создали колл-центр, после чего стали находить клиентов, которым требовались юридические услуги.

Не имея специального образования, соучастники подписывали с потерпевшими договоры, но условия не соблюдали. Когда обманутые граждане требовали вернуть деньги, их заставляли заключать акты оказанных услуг и советовали обращаться в суд.

«Установлены 50 потерпевших, большинство из которых — пенсионеры и многодетные семьи. Предварительная сумма ущерба, причинённого гражданам, составляет порядка 30 млн рублей», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трое предполагаемых организаторов группы взяты под стражу. Двум подозреваемым избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ещё с пятерых взято обязательство о явке.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить