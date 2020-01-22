В Волгограде задержали подозреваемых в мошенничестве на 30 млн рублей

В Волгограде задержали 10 участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.

По имеющимся даным, они арендовали офис и создали колл-центр, после чего стали находить клиентов, которым требовались юридические услуги.

Не имея специального образования, соучастники подписывали с потерпевшими договоры, но условия не соблюдали. Когда обманутые граждане требовали вернуть деньги, их заставляли заключать акты оказанных услуг и советовали обращаться в суд.

«Установлены 50 потерпевших, большинство из которых — пенсионеры и многодетные семьи. Предварительная сумма ущерба, причинённого гражданам, составляет порядка 30 млн рублей», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Трое предполагаемых организаторов группы взяты под стражу. Двум подозреваемым избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ещё с пятерых взято обязательство о явке.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.