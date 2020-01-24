МВД: ориентировку о пропаже убитой владелицы Audi подали с опозданием

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Ориентировку на розыск Ксении Каторгиной, убитой из-за Audi Q5 на Урале, подали с опозданием, заявил начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков.
МВД: ориентировку о пропаже убитой владелицы Audi подали с опозданием
  • РИА Новости

«Это не вина тех сотрудников, которые занимались (делом. — RT), а тех, которые должны были вовремя подать ориентировку. У нас же как: ну пропал человек, есть же версии. Некоторые сотрудники посчитали, мол, чего торопиться, я завтра сделаю (ориентировку. — RT)», — цитирует РИА Новости Мешкова.

В начале декабря Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 12 апреля 2020 года арест жителю Челябинской области Марату Ахметвалиеву, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной.

На аналогичный срок был продлён арест ещё двум фигурантам дела — Михаилу Федоровичу и Екатерине Меньшиковой.

Девушка пропала вечером 10 октября в Екатеринбурге, после того как уехала с работы на встречу с потенциальным покупателем её Audi Q5. После пятидневных поисков Каторгину нашли мёртвой. У неё осталась девятилетняя дочь.

Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц.

URA.RU передавало, что автомобиль пропавшей девушки был обнаружен у перекупщиков.

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