Продлён арест двум обвиняемым в убийстве девушки из-за машины на Урале

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 12 апреля 2020 года арест жителю Челябинской области Марату Ахметвалиеву, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной, которая хотела продать свой автомобиль.

«Заключение под стражей по 12 апреля 2020 года включительно», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

По данным агентства, на аналогичный срок был продлён арест ещё двум фигурантам дела — Михаилу Федоровичу и Екатерине Меньшиковой.

Девушка пропала вечером 10 октября в Екатеринбурге, после того как уехала с работы на встречу с потенциальным покупателем её Audi Q5. После пятидневных поисков Каторгину нашли мёртвой. У неё осталась девятилетняя дочь.

Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц.

URA.RU передавало, что автомобиль пропавшей Audi Q5 был обнаружен у перекупщиков.