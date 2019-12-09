Продлён арест двум обвиняемым в убийстве девушки из-за машины на Урале
- РИА Новости
«Заключение под стражей по 12 апреля 2020 года включительно», — приводит РИА Новости слова представителя суда.
По данным агентства, на аналогичный срок был продлён арест ещё двум фигурантам дела — Михаилу Федоровичу и Екатерине Меньшиковой.
Девушка пропала вечером 10 октября в Екатеринбурге, после того как уехала с работы на встречу с потенциальным покупателем её Audi Q5. После пятидневных поисков Каторгину нашли мёртвой. У неё осталась девятилетняя дочь.
Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц.
URA.RU передавало, что автомобиль пропавшей Audi Q5 был обнаружен у перекупщиков.