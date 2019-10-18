В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что траурные мероприятия проходят в церкви Покрова Божией Матери.
Как указывает агентство, ссылаясь на подругу погибшей, Каторгину похоронят на Ивановском городском кладбище.
Ксения Каторгина была обнаружена мёртвой спустя пять дней проведения поисковых мероприятий. Девушка пропала после того, как уехала продавать машину.
Трое фигурантов уголовного дела об убийстве девушки заявили журналистам в суде, что раскаиваются в связи с произошедшим.
Как передавало URA.RU, автомобиль Каторгиной был обнаружен у перекупщиков.
Подробнее по теме — в материале RT.
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