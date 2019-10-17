Фигуранты дела об убийстве девушки из-за машины заявили о раскаянии
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Отмечается, что фигурантами дела об убийстве проходят Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его супруга Екатерина Меньшикова.
«Да», — ответили они на вопрос сотрудников СМИ, раскаиваются ли в совершении преступления.
При этом фигуранты дела не стали отвечать на другие вопросы.
Судья заявила, что заседание будет проведено в закрытом режиме, так как иначе могут быть разглашены данные следствия и персональная информация обвиняемых.
Ранее в суд поступили материалы дела в отношении трёх подозреваемых в убийстве Каторгиной.
Ксения Каторгина была обнаружена мёртвой спустя пять дней проведения поисковых мероприятий. Девушка пропала после того, как уехала продавать машину.
URA.RU передавало, что автомобиль пропавшей Audi Q5 был обнаружен у перекупщиков.