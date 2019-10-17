Фигуранты дела об убийстве девушки из-за машины заявили о раскаянии

Трое фигурантов уголовного дела об убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили журналистам в суде, что раскаиваются в связи с произошедшим. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что фигурантами дела об убийстве проходят Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его супруга Екатерина Меньшикова.

«Да», — ответили они на вопрос сотрудников СМИ, раскаиваются ли в совершении преступления.

При этом фигуранты дела не стали отвечать на другие вопросы.

Судья заявила, что заседание будет проведено в закрытом режиме, так как иначе могут быть разглашены данные следствия и персональная информация обвиняемых.

Ранее в суд поступили материалы дела в отношении трёх подозреваемых в убийстве Каторгиной.

Ксения Каторгина была обнаружена мёртвой спустя пять дней проведения поисковых мероприятий. Девушка пропала после того, как уехала продавать машину.

URA.RU передавало, что автомобиль пропавшей Audi Q5 был обнаружен у перекупщиков.