«Причины смерти устанавливаются»: задержаны подозреваемые в убийстве продававшей машину жительницы Екатеринбурга

В Челябинске задержаны подозреваемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Пять дней назад женщина в одиночку отправилась показывать покупательнице свой Audi Q5, после чего бесследно исчезла. Её тело нашли в канализационном люке в Екатеринбурге. Один из задержанных, челябинский таксист Марат Ахметвалиев, сам пропал месяц назад, после чего родственники начали его поиски. Другой подозреваемый недавно вышел из колонии, где отсидел за схожее преступление.

Правоохранительные органы рассказали о расследовании убийства 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября при встрече с покупателем её автомобиля.

В тот день она, отпросившись пораньше с работы в расположенном неподалёку от Екатеринбурга городе Берёзовском, отправилась в областную столицу, чтобы показать потенциальной покупательнице свой кроссовер Audi Q5.

Каторгина, надеявшаяся выручить за автомобиль 780 тыс. рублей, планировала потратить их на ипотеку в Берёзовском. После этого женщина хотела переехать туда с 9-летней дочкой, которая живёт с бабушкой в Каменске-Уральском и которую погибшая навещала по выходным.

На встречу с «покупательницей» она поехала одна. Вскоре Каторгина перестала выходить на связь. После этого родственники обратились в полицию.

Через два дня машину нашли у перекупщиков на авторынке в Челябинске. В салоне были обнаружены затёртые следы крови. Автомобиль был приобретён за полмиллиона рублей у двух мужчин и женщины, внешне похожей на Ксению, которые предоставили все необходимые документы и паспорт владелицы.

Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Убийство», а полицейские ещё 12 октября установили личности предполагаемых преступников.

Тем не менее волонтёры ещё несколько дней безуспешно искали Ксению, пока 15 октября полицейские не попросили их приостановить поиски. Вскоре возле одного из домов частного сектора Орджоникидзевского района Екатеринбурга, недалеко от кладбища, начались следственные действия с одним из задержанных, но комментировать ситуацию на тот момент правоохранительные органы отказывались.

В течение дня местные журналисты полностью восстановили картину случившегося, в частности, появились сведения, что в убийстве подозревают трёх человек, в том числе одну женщину, которые были задержаны в Челябинске. Вечером появились и официальные сообщения МВД и Следственного комитета.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперативники областного угрозыска, а также ГУУР МВД России совместно с коллегами из ОВД Берёзовского и Челябинской области задержали трёх уроженцев Челябинской области: двух мужчин 1990 и 1977 годов рождения, а также женщину 1988 года рождения.

«Вечером 14 октября в городе Копейске оперуполномоченные задержали сначала первого подозреваемого, он в этот момент передвигался на такси. Ещё двух сыщики задержали ночью 15 октября на съёмной квартире в Челябинске», — рассказал Горелых. По его словам, преступление было совершено из корыстных побуждений с целью завладения транспортным средством, подозреваемые дают признательные показания.

Горелых добавил, что после убийства тело Каторгиной было сброшено в технический колодец, где оно и было обнаружено во вторник.

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Представитель свердловского ГУ МВД назвал имя одного из задержанных. Это Михаил Федорович, который в 2010 году был осуждён за разбой и целиком отсидел семилетний срок.

Причём преступление на тот момент 19-летнего Федоровича было очень похоже на убийство Каторгиной: вместе с сообщником он потребовал у потерпевшего отдать ему автомобиль, приставив к голове пистолет. В этот раз Федорович, по всей видимости, решил не допускать прежних ошибок и в живых хозяйку автомобиля оставлять не стал.

Имя второго подозреваемого появилось в СМИ чуть раньше. Им оказался ранее судимый челябинский таксист Марат Ахметвалиев. О его причастности к преступлению сестра задержанного сообщила правоохранительным органам, куда она сразу обратилась, как только узнала о задержании. Дело в том, что сам Ахметвалиев пропал из поля зрения сестры, жены и детей больше месяца назад, причём вместе с автомобилем, на котором работал.

Личность задержанной женщины и её роль в преступлении пока неизвестны.

В официальном сообщении регионального управления СК РФ, опубликованном 15 октября, подтверждается факт задержания двух мужчин и женщины.

«По уголовному делу проведены осмотры места происшествия, в ходе одного из которых в канализационном коллекторе в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга было найдено тело пропавшей женщины. Назначен и проводится комплекс экспертиз, в том числе по установлению давности и точной причины смерти», — говорится в заявлении СК.

Отмечается, что в ближайшее время троим задержанным планируется предъявить обвинение. Также проверяется возможная причастность подозреваемых к иным ранее совершённым преступлениям, в том числе в других регионах страны.

Как именно произошло убийство, правоохранительные органы пока не сообщают. Уже известно, что от места встречи Каторгиной с покупательницей до места обнаружения её тела чуть больше трёх километров. При этом в районе колодца, где нашли женщину, нет камер видеонаблюдения.