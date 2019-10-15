На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя поискового отряда «Прорыв» Николая Волкова.

«Информация подтверждена, тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила», — сказал он.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что местонахождение Каторгиной, работавшей менеджером по продажам, было неизвестно с вечера 10 октября, когда она покинула работу.

Следственный комитет после исчезновения девушки возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Как передаёт URA.RU, автомобиль пропавшей Audi Q5 был обнаружен у перекупщиков.