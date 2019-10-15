На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку
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«Информация подтверждена, тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила», — сказал он.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что местонахождение Каторгиной, работавшей менеджером по продажам, было неизвестно с вечера 10 октября, когда она покинула работу.
Следственный комитет после исчезновения девушки возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Как передаёт URA.RU, автомобиль пропавшей Audi Q5 был обнаружен у перекупщиков.