СМИ: Задержаны подозреваемые в убийстве женщины на Урале из-за машины

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинске подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, пропавшей при продаже автомобиля.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, двое мужчин и одна женщина представились покупателями автомобиля. При этом женщина сказала владелице машины, что беременна, в связи с чем не может самостоятельно приехать для осмотра транспортного средства.

Источник рассказал, что Каторгина отправилась для заключения сделки по продаже машины в частный сектор.

«Её зарезали, а тело бросили в колодец. В течение двух дней предполагаемым преступникам вынесут меру пресечения, практически наверняка можно сказать, что их ждёт СИЗО», — сказал он.

Он добавил, что подозреваемые задержаны.

Ранее URA.RU передавало, что автомобиль пропавшей Ксении Каторгиной Audi Q5 был найден у перекупщиков.

Руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков сообщил об обнаружении тела женщины.