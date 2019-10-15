СМИ: Задержаны подозреваемые в убийстве женщины на Урале из-за машины

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинске подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, пропавшей при продаже автомобиля.
СМИ: Задержаны подозреваемые в убийстве женщины на Урале из-за машины
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. 

По его словам, двое мужчин и одна женщина представились покупателями автомобиля. При этом женщина сказала владелице машины, что беременна, в связи с чем не может самостоятельно приехать для осмотра транспортного средства. 

Источник рассказал, что Каторгина отправилась для заключения сделки по продаже машины в частный сектор. 

«Её зарезали, а тело бросили в колодец. В течение двух дней предполагаемым преступникам вынесут меру пресечения, практически наверняка можно сказать, что их ждёт СИЗО», — сказал он.

Он добавил, что подозреваемые задержаны.

Ранее URA.RU передавало, что автомобиль пропавшей Ксении Каторгиной Audi Q5 был найден у перекупщиков.

Руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков сообщил об обнаружении тела женщины.

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