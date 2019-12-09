Обвиняемому в убийстве девушки из-за машины на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 12 апреля 2020 года арест уроженцу Челябинской области Михаилу Федоровичу, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной, которая хотела продать свой автомобиль.

«Продлили меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 апреля 2020 года включительно», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

18 октября в городе Каменске-Уральском прошла церемония прощания с Ксенией Каторгиной.

Девушка пропала вечером 10 октября в Екатеринбурге, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем её Audi Q5. После пятидневных поисков Каторгину нашли мёртвой. У неё осталась девятилетняя дочь.

Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц.

URA.RU передавало, что автомобиль пропавшей Audi Q5 был обнаружен у перекупщиков.