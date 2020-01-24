Следователи обнаружили тело 12-го погибшего при пожаре под Томском

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Следователи нашли тело 12-го погибшего при крупном пожаре, который произошёл в посёлке Причулымском в Томской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Следователи обнаружили тело 12-го погибшего при пожаре под Томском
  • РИА Новости

«23 января 2020 года руководителем следственного управления Андреем Щукиным был организован дополнительный осмотр места происшествия... В ходе проведения осмотра следователями были обнаружены останки 12-го погибшего», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в расследовании ЧП принимают участие представители МВД Узбекистана.

21 января в посёлке Причулымском Томской области произошёл пожар в доме, где проживали работники лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». Сообщалось, что в результате возгорания погибли десять граждан Узбекистана и одна россиянка. 

Эксперт Совета по правам человека при президенте России, ранее возглавлявший комиссию по миграционной политике СПЧ, Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал сообщения о смертельном пожаре в Томской области.

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