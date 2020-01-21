В Узбекистане создали комиссию из-за ЧП в Томской области

В Узбекистане сформирована правительственная комиссия для содействия расследованию причин пожара в Томской области, где погибли десять граждан республики и одна россиянка.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

«Распоряжением президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия для содействия расследованию причин пожара и оказания поддержки семьям погибших и пострадавших», — заявили в МЧС.

По данным министерства, родственникам пострадавших окажут необходимую помощь, тела погибших доставят на родину. Также представители комиссии вместе с российскими специалистами изучат причины пожара.

Отмечается, что были установлены личности девяти погибших граждан Узбекистана.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что вероятной причиной пожара в посёлке Причулымском, в результате которого погибли 11 человек, было возгорание от электроприборов.