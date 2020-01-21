Глава Томской области назвал возможные причины пожара с 11 погибшими
- © Главное управление МЧС РФ по Томской области
«Предварительно, это возгорание от электроприборов», — говорится в комментарии губернатора, размещённом в Facebook областной администрации.
Жвачкин отметил, что, по предварительным данным, в каждой комнате здания, в котором произошёл пожар, были установлены дополнительные нагревательные элементы.
Он также добавил, что находившиеся в здании на момент пожара 13 человек жили в помещении, которое не было официально оформлено как помещение для заселения людей.
Ранее сообщалось, что к пожару в частном доме в Томской области могло привести короткое замыкание в электрооборудовании.
21 января в посёлке Причулымском Томской области произошёл пожар в доме, где проживали работники лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд».