Глава Томской области назвал возможные причины пожара с 11 погибшими

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что, вероятнее всего, причиной пожара в посёлке Причулымском, в результате которого погибли 11 человек, было возгорание от электроприборов.

«Предварительно, это возгорание от электроприборов», — говорится в комментарии губернатора, размещённом в Facebook областной администрации.

Жвачкин отметил, что, по предварительным данным, в каждой комнате здания, в котором произошёл пожар, были установлены дополнительные нагревательные элементы.

Он также добавил, что находившиеся в здании на момент пожара 13 человек жили в помещении, которое не было официально оформлено как помещение для заселения людей.

Ранее сообщалось, что к пожару в частном доме в Томской области могло привести короткое замыкание в электрооборудовании.

21 января в посёлке Причулымском Томской области произошёл пожар в доме, где проживали работники лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд».