Эксперт СПЧ прокомментировал сообщения о пожаре в Томской области

Эксперт Совета по правам человека при президенте России, ранее возглавлявший комиссию по миграционной политике СПЧ Евгений Бобров прокомментировал сообщения о смертельном пожаре в Томской области.

В беседе с НСН он отметил ненадлежащий контроль за условиями работы и проживания иностранцев.

«Таких случаев в последнее время было очень мало, и с небольшим количеством жертв. Они не на поверхности, и не было команды проверить условия, где живут и трудятся иностранные граждане. Поэтому из-за расхлябанности получилась ситуация с таким большим количеством жертв», — считает Бобров.

Как отметил эксперт, и общежития, и служебное жильё не только для иностранцев, но и для россиян, должны быть проверены.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что, вероятнее всего, причиной пожара в посёлке Причулымском, в результате которого погибли 11 человек, было возгорание от электроприборов.