Умер Герой Советского Союза Юрий Кузнецов

Короткая ссылка
Герой Советского Союза генерал-майор Юрий Кузнецов скончался в Благовещенске на 74-м году жизни.
Умер Герой Советского Союза Юрий Кузнецов
  • © Благовещенская городская дума

Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Юрий Викторович — коренной дальневосточник. Он связал свою жизнь со службой в Вооружённых силах СССР, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где проявил себя как смелый и талантливый командир, не раз рисковал жизнью, за что был удостоен самых высоких наград и звания Героя Советского Союза», — указывается в заявлении.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родным и близким Кузнецова.

«Разделяю горе всех, кто знал Юрия Викторовича, и выражаю свои соболезнования», — указал глава региона.

В ноябре Пятый канал сообщал, что заслуженный пилот СССР, один из бывших руководителей Кировоградского лётного училища Иван Погорелов скончался на 107-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить