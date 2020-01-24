Умер Герой Советского Союза Юрий Кузнецов

Герой Советского Союза генерал-майор Юрий Кузнецов скончался в Благовещенске на 74-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Юрий Викторович — коренной дальневосточник. Он связал свою жизнь со службой в Вооружённых силах СССР, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где проявил себя как смелый и талантливый командир, не раз рисковал жизнью, за что был удостоен самых высоких наград и звания Героя Советского Союза», — указывается в заявлении.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родным и близким Кузнецова.

«Разделяю горе всех, кто знал Юрия Викторовича, и выражаю свои соболезнования», — указал глава региона.

В ноябре Пятый канал сообщал, что заслуженный пилот СССР, один из бывших руководителей Кировоградского лётного училища Иван Погорелов скончался на 107-м году жизни.