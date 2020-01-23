Адвокат оценил возможность помилования Иссахар без прошения

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Осуждённая в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована без личного обращения к президенту Владимиру Путину. Об этом RT рассказал адвокат Генри Резник.
Адвокат оценил возможность помилования Иссахар без прошения
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«Президент в этом случае не связан ничем — это чисто его дискреция. Такие случаи, когда президент помиловал кого-то без личного ходатайства, уже неоднократно были. Пример — помилование Надежды Савченко», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Иссахар не стала писать Путину самостоятельное ходатайство о помиловании. Как отметила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, девушка считает, что обращения матери и руководства Израиля достаточно.

Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали весной 2019 года с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне Шереметьева, где она делала пересадку. Её приговорили к 7,5 года колонии общего режима.

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