В Госдуме прокомментировали закон о правилах трудоустройства для иностранных студентов
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- РИА Новости
«Если люди хотят учиться в России, а в дальнейшем работать, мы не можем ограничивать их в профессиональном развитии. Конечно, получение разрешения на работу излишне», — заявил парламентарий в беседе с ФАН.
По его мнению, новые правила будут способствовать социализации и знакомству с российской культурой и традициями.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении проект о подработке иностранных студентов.
23 января Государственная дума приняла закон в третьем чтении.