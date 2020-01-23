В Госдуме прокомментировали закон о правилах трудоустройства для иностранных студентов

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Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов рассказал о новом законе, согласно которому зарубежные студенты смогут работать в России без специального разрешения.
В Госдуме прокомментировали закон о правилах трудоустройства для иностранных студентов
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Если люди хотят учиться в России, а в дальнейшем работать, мы не можем ограничивать их в профессиональном развитии. Конечно, получение разрешения на работу излишне», — заявил парламентарий в беседе с ФАН.

По его мнению, новые правила будут способствовать социализации и знакомству с российской культурой и традициями.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении проект о подработке иностранных студентов.

23 января Государственная дума приняла закон в третьем чтении.

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