Названы самые популярные овощи и фрукты у россиян
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Так, самым популярным фруктом по итогам прошлого года стал банан. На втором месте — яблоко.
Также россияне часто покупали цитрусовые — апельсины, лимоны и мандарины.
В десятку популярных фруктов также вошли виноград, груши, гранат, персики и киви.
Самым популярным овощем признан картофель. Далее в рейтинге овощей, которые чаще всего покупали россияне, идут огурцы, морковь, капуста.
Реже россияне покупали помидоры, свёклу, баклажаны, перец.
Ранее исследование показало, что печенье, пряники и вафли стали самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России.