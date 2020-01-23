В Госдуме прокомментировали назначение Топилина главой Пенсионного фонда

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Депутат Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал назначение бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
В Госдуме прокомментировали назначение Топилина главой Пенсионного фонда
  • © предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защиты

«Я рассматриваю Пенсионный фонд как одно из структурных подразделений Министерства труда», — заявил Нилов в беседе с Nation News.

По его словам, это страхователь, собирающий с работодателя страховые взносы и одновременно выполняющий государственные функции, среди которых выплата маткапитала, назначение прибавок к пенсиям и другие услуги.

«Кроме того, ПФР с этого года является ещё и администратором введения системы электронных трудовых книжек», — сказал депутат.

Как считает Нилов, Топилину может помочь опыт, полученный в Минтруде.

Ранее сообщалось, что Антон Дроздов, ранее возглавлявший Пенсионный фонд, назначен заместителем министра финансов России.

Как передавало ФАН, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.

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