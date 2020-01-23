В Екатеринбурге продлён арест лидеру секты по делу об убийстве ребёнка
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Продлили арест до 27 мая», — говорится в сообщении.
Ранее суд Екатеринбурга продлил арест мужчине, обвиняемому в убийстве своего девятилетнего сына.
Тело мальчика нашли в одном из парков Екатеринбурга 28 ноября. По версии следствия, он был убит отцом «из-за личной неприязни».
По информации СМИ, подозреваемый входил в секту «Ученики Христа».
Подробнее — в материале RT.