Суд в Екатеринбурге продлил арест обвиняемому в убийстве сына мужчине

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Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест мужчине, обвиняемому в убийстве своего девятилетнего сына, до 27 мая.
Суд в Екатеринбурге продлил арест обвиняемому в убийстве сына мужчине
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Продлили (арест. — RT) на пять месяцев, по 27 мая», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Отмечается, что позже решение о продлении меры пресечения примут и в отношении главы секты «Ученики Христа» Земфиры Гайнуллиной, которой предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве.

По данным портала E1.ru, во время заседания суда мужчина подтвердил, что вставлял кляп в рот сына, но «не предвидел последствий».

В декабре суд арестовал обвиняемого в убийстве девятилетнего сына мужчину.

Тело мальчика нашли в одном из парков Екатеринбурга 28 ноября. По версии следствия, он был убит отцом «из-за личной неприязни».

Сообщалось, что по делу также арестована лидер «Учеников Христа». В секту, по информации СМИ, входил подозреваемый.

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