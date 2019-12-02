Мотив — личная неприязнь: в Екатеринбурге заключили под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве сына

В Екатеринбурге заключили под стражу отца 9-летнего ребёнка, тело которого обнаружили в конце ноября. Следователи полагают, что мужчина мог убить своего сына. Также по обвинению в пособничестве убийству арестована Земфира Гайнуллина. По данным СМИ, она возглавляет секту «Ученики Иисуса», в которой могли состоять родители мальчика: сообщалось, что ребёнок погиб во время обряда «изгнания бесов». В СК заявили, что мотив убийства — личная неприязнь. Информацию о секте следователи не подтверждают.

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес постановление об аресте на два месяца фигурантов уголовного дела об жестоком убийстве 9-летнего ребёнка в Екатеринбурге. В расправе над несовершеннолетним обвиняют отца мальчика Ивана Казанцева, а также 48-летнюю Земфиру Гайнуллину — главу секты «Ученики Иисуса Христа», в которой состояли родители жертвы.

По данным СМИ, после преступления Казанцевы обратились к Гайнуллиной, чтобы та воскресила их ребёнка. Когда ей это не удалось, родители избавились от тела.

«Окончательно преступная роль каждого из задержанных будет установлена в ходе следствия, также будет проверена их возможная причастность к другим ранее совершённым преступлениям. Более того, в обязательном порядке будет проверена оперативная информация о возможном наличии иных подозреваемых», — говорится в официальном сообщении СКР по Свердловской области.

Убийство произошло 5 ноября, но о нём стало известно лишь 28 ноября, когда тело ребёнка нашли в парке 50-летия ВЛКСМ на юго-западе Екатеринбурга, рядом с домом, где снимала квартиру его семья. На это место указал аноним, обратившийся на линию «Ребёнок в опасности» СУ СКР по Свердловской области.

По данным местных СМИ, сообщить о совершённом преступлении могла дать сестра матери убитого ребёнка.

«По результатам выезда на место происшествия на указанном участке местности было обнаружено тело мальчика, сокрытое в земле и завёрнутое в простыню. Причиной смерти ребёнка явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей», — говорится в комментарии СК к видеозаписи задержания отца ребёнка.

Перед смертью ребёнка жестоко избили, на теле мальчика обнаружили следы от ударов плетью, а на шее — следы от удушья. Как сообщают СМИ, во время расправы рот мальчика был заткнут кляпом. При обыске в квартире нашли плетку и Библию.

В СК заявили, что по предварительной версии отец убил своего сына из-за личной неприязни.

Родители и секта

На момент обнаружения тела, 28 ноября, матери ребёнка, гражданки Белоруссии Анны Казанцевой, уже не было в России. Сразу после убийства она сама уехала на родину. Однако 1 декабря Казанцева вернулась в Екатеринбург.

Как отмечают в следственном комитете, женщина самостоятельно пришла на допрос к следователю. По данным СМИ, она заявила, что в расправе над сыном участвовал её супруг, а сама она лишь помогала спрятать тело.

Пока женщина проходит по уголовному делу как свидетельница, в её адрес ещё не были выдвинуты обвинения. Отмечается, что Анна Казанцева страдает психическим заболеванием и не раз проходила лечение в одной из клиник в Белоруссии.

По данным правоохранительных органов, Казанцевы с детьми переехали в Екатеринбург только в начале октября и проживали на съёмных квартирах. Семья не состояла на учёте как неблагополучная. Известно, что в семье воспитывался ещё один ребёнок.

После убийства отец сбежал вместе со вторым сыном, однако вскоре мужчину нашли и задержали в Уфе. Кадры задержания опубликовало свердловское управление СУ СК в своем Youtube-канале: на видео мужчина сначала отрицает, что у него есть ещё один ребёнок.

«Ученица Бога»

По данным СМИ, родители убитого мальчика состояли в секте «Ученики Иисуса», которую возглавляла 48-летняя Земфира Гайнуллина. Журналисты нашли в интернете сведения о том, что Гайнуллина до 2012 года вела «греховную жизнь» в Новом Уренгое, пока к ней не «явился Господь и позвал по имени Фамарь», после чего начался её «удивительный путь».

Источники близкие к расследованию сообщали, что на допросе Гайнуллина называла себя «ученицей Бога», а также заявила, что «вообще не живёт в этом мире», когда её спросили о месте работы.

Лидер «Учеников Иисуса» Земфира Гайнуллина вела свой канал на Youtube — в основном там публиковались воспевающие Иисуса песни под гитару. На одном из видео запечатлены и адепты секты — несколько женщин в платках, мужчина и два ребёнка танцуют и хлопают в ладоши под песню в исполнении Гайнуллиной. Она также вела аккаунт в Twitter, где называла себя «апостолом Господа Иисуса Христа».

Завербованные Гайнуллиной в соцсетях сторонники, по данным СМИ, продавали свои квартиры, присоединялись к секте и ездили с ней по разным городам в России и Белоруссии.

Сообщается, что глава секты призывала своих последователей жестоко наказывать детей за любые проступки, а в квартире Казанцевых на улице Дорожная неоднократно проходили обряды «очищения» детей от «бесов». Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают других участников секты, в которой, предположительно, состояли Казанцев с супругой.