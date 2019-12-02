Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

Короткая ссылка
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве своего девятилетнего сына.
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
  • globallookpress.com

«Арест до 26 января 2020 года», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что в ходе процесса обвиняемый сообщил о наличии российского и немецкого гражданства, а также судимости, однако конкретные данные им предоставлены не были.

По данным СК России по Свердловской области, причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее свердловский уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков в беседе с kp.ru прокомментировал сообщения об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, отметив, что на данный момент выясняется, «в каких условиях жил ребёнок, где учился и состояла ли его семья на учёте в ПДН».

28 ноября в СМИ появилась информация об обнаружении тела девятилетнего мальчика в одном из екатеринбургских парков. Одна из версий инцидента — ребёнок стал жертвой религиозной секты, в которой состояли его родители.

Отмечалось, что о смерти школьника сообщила его тётя, когда сестра вернулась в Белоруссию без сына. Позже выяснилось, что женщина является душевнобольной и уже проходила курс лечения в больнице.

Источник сообщал, что «ребёнок был убит в квартире матери в Чкаловском районе, труп был найден в Ленинском районе города».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить