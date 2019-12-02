Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве своего девятилетнего сына.

«Арест до 26 января 2020 года», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что в ходе процесса обвиняемый сообщил о наличии российского и немецкого гражданства, а также судимости, однако конкретные данные им предоставлены не были.

По данным СК России по Свердловской области, причиной смерти мальчика стала механическая асфиксия.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее свердловский уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков в беседе с kp.ru прокомментировал сообщения об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, отметив, что на данный момент выясняется, «в каких условиях жил ребёнок, где учился и состояла ли его семья на учёте в ПДН».

28 ноября в СМИ появилась информация об обнаружении тела девятилетнего мальчика в одном из екатеринбургских парков. Одна из версий инцидента — ребёнок стал жертвой религиозной секты, в которой состояли его родители.

Отмечалось, что о смерти школьника сообщила его тётя, когда сестра вернулась в Белоруссию без сына. Позже выяснилось, что женщина является душевнобольной и уже проходила курс лечения в больнице.

Источник сообщал, что «ребёнок был убит в квартире матери в Чкаловском районе, труп был найден в Ленинском районе города».