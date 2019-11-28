Омбудсмен прокомментировал данные об убийстве мальчика в Екатеринбурге

Свердловский уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков в беседе с kp.ru прокомментировал сообщения об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге.

«Выясняем, в каких условиях жил ребёнок, где учился и состояла ли его семья на учёте в ПДН», — рассказал Игорь Мороков.

В СМИ появились сообщения, что мальчик стал жертвой религиозной секты, в которой состояли его родители. О смерти школьника сообщила его тётя, когда сестра вернулась в Белоруссию без сына. Позже выяснилось, что женщина является душевнобольной и уже проходила курс лечения в больнице.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что «ребёнок был убит в квартире матери в Чкаловском районе, труп был найден в Ленинском районе города».

Отмечается, что в ГУ МВД России по Свердловской области и региональном следственном управлении СК данный инцидент пока не комментируют.