Омбудсмен прокомментировал данные об убийстве мальчика в Екатеринбурге
- РИА Новости
«Выясняем, в каких условиях жил ребёнок, где учился и состояла ли его семья на учёте в ПДН», — рассказал Игорь Мороков.
В СМИ появились сообщения, что мальчик стал жертвой религиозной секты, в которой состояли его родители. О смерти школьника сообщила его тётя, когда сестра вернулась в Белоруссию без сына. Позже выяснилось, что женщина является душевнобольной и уже проходила курс лечения в больнице.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что «ребёнок был убит в квартире матери в Чкаловском районе, труп был найден в Ленинском районе города».
Отмечается, что в ГУ МВД России по Свердловской области и региональном следственном управлении СК данный инцидент пока не комментируют.