МВД заявило о зомбированном состоянии арестованных за убийство ребёнка на Урале

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил о зомбированном состоянии арестованных за убийство девятилетнего мальчика в Екатеринбурге.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Задержанные вели себя, мягко говоря, странно. Складывалось такое впечатление, что они зомбированы… В материалах ещё много фактов и моментов, требующих тщательной проработки, поэтому сейчас максимально подробно все обстоятельства произошедшего ЧП пока не комментируются», — сказал он.

Вместе с этим он выразил уверенность в том, что общественности предстоит узнать ещё много интересного о личностях задержанных.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве своего девятилетнего сына.

28 ноября в СМИ появилась информация об обнаружении тела девятилетнего мальчика в одном из екатеринбургских парков. Одна из версий инцидента — ребёнок стал жертвой религиозной секты, в которой состояли его родители.