Член ОНК рассказал о реакции Иссахар на встречу Путина с её матерью

Член ОНК Московской области, корреспондент RT Даниил Ломакин посетил осуждённую за наркотики израильтянку Нааму Иссахар.

По словам правозащитника, Иссахар видела новостной сюжет о визите президента России Владимира Путина в Израиль, в ходе которого он встретился с её матерью и с премьером Биньямином Нетаньяху.

«Я до сих пор не верю, что меня освободят. Вещи собрала на этап ещё вчера, а теперь жду», — рассказала она корреспонденту RT.

По словам Иссахар, больше всего на свободе ей хочется выпить кофе с мамой и обнять сестру, у которой недавно был день рождения. Чем займётся после освобождения, израильтянка пока не знает.

«Возможно, буду работать переводчиком с русского языка», — шутит девушка.

Правозащитник добавил, что никаких жалоб на условия содержания у неё не было.

Отмечается, что официальных документов о помиловании в СИЗО пока нет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар. Комментируя ситуацию с девушкой, российский лидер сказал, что «всё будет хорошо».

На вопрос ТАСС, означают ли эти слова Путина намерение помиловать Иссахар, пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил: «Это означает именно то, что сказал президент».

В декабре 2019 года Мособлсуд оставил без изменений приговор Иссахар, получившей 7,5 года колонии общего режима.

В апреле 2019 года девушку задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив.