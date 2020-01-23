В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как избежать переутомления

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как избежать переутомления из-за накопившейся усталости.
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как избежать переутомления
  • Pixabay

Как сообщает «ПолитЭксперт», прежде всего, специалисты рекомендуют правильно организовывать распорядок дня.

Также необходимо достаточно спать и правильно питаться.

По мнению специалистов, залогом здорового образа жизни, крепкого иммунитета и отличного настроения является сбалансированный прием пищи.

Кроме того, рекомендуется делать короткие перерывы во время долгой и изнуряющей работы.

В ведомстве также напомнили о важности физических нагрузок. Полезно много ходить пешком, гулять в парке или на природе, обязательно уделять время спорту.

Ранее эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья назвали последствия переутомления на работе.

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