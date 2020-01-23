В Кузбассе планируют уволить 2400 сотрудников шахты «Заречная»

Конкурсный управляющий шахты «Заречная» в Кузбассе подписал приказ о предстоящем полном сокращении штата из 2,4 тыс. работников.

Об этом ТАСС сообщил представитель конкурсного управляющего.

«Конкурсный управляющий подписал приказ о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата в рамках закона о банкротстве 2,4 тыс. человек — это полностью штат шахты «Заречная» и шахтоучастка «Октябрьский», — указал собеседник, отметив, что уведомления о возможном увольнении направлены работникам.

В связи с тем, что ситуация является «массовым явлением», по закону работники могут быть уволены лишь через три месяца, если финансовое положение предприятия-банкрота не стабилизируется.

По имеющейся информации, данное предприятие находится в конкурсном производстве с 2017 года. За прошедшие годы имущество шахты неоднократно выставлялось на торги, при этом ближайшие должны состояться в феврале.

Как уточняет агентство, данная шахта является градообразующим предприятием кузбасского моногорода Полысаево.

Ранее один человек погиб при обвале шахты под Оренбургом.