Москалькова посетит осуждённую в России израильтянку Иссахар
- РИА Новости
Об этом пресс-служба омбудсмена сообщила ТАСС.
«Мы поедем сегодня (23 января. — RT) её посещать», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что Иссахар должны этапировать из СИЗО в колонию 23 января.
19 декабря Мособлсуд оставил без изменений приговор Иссахар, которая получила 7,5 года колонии общего режима.
9 апреля 2019 года девушку задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив.