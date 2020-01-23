Москалькова посетит осуждённую в России израильтянку Иссахар

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о намерении посетить осуждённую в России за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар.
Москалькова посетит осуждённую в России израильтянку Иссахар
  • РИА Новости

Об этом пресс-служба омбудсмена сообщила ТАСС.

«Мы поедем сегодня (23 января. — RT) её посещать», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Иссахар должны этапировать из СИЗО в колонию 23 января.

19 декабря Мособлсуд оставил без изменений приговор Иссахар, которая получила 7,5 года колонии общего режима.

9 апреля 2019 года девушку задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. 

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