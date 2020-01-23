Лётчики ЧФ провели учения по взлёту и посадке в сложных метеоусловиях

Морская авиация и ПВО Черноморского флота провели учения по взлёту и посадке в сложных метеоусловиях.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В манёврах были задействованы три лётные смены на многоцелевых истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиках Су-24М. Каждый экипаж выполнил по десять взлётов и посадок в условиях низкой облачности и сильного бокового ветра.

Кроме того, лётчики истребителей отработали элементы сложного пилотажа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Черноморского флота провели учения, посвящённые поиску и уничтожению воздушных целей.