Расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» Черноморского флота провели учения по уничтожению воздушных целей

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» Черноморского флота провели учения, посвящённые поиску и уничтожению воздушных целей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Участники манёвров обнаружили, идентифицировали и ликвидировали воздушные цели на безопасном расстоянии.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, подразделение охраны и обороны отразило нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что гранатомётчики Балтийского флота провели учения в Калининградской области.