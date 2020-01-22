Расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» Черноморского флота провели учения по уничтожению воздушных целей
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Участники манёвров обнаружили, идентифицировали и ликвидировали воздушные цели на безопасном расстоянии.
Для создания обстановки, приближенной к боевой, подразделение охраны и обороны отразило нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что гранатомётчики Балтийского флота провели учения в Калининградской области.