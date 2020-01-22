Расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» Черноморского флота провели учения по уничтожению воздушных целей

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Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» Черноморского флота провели учения, посвящённые поиску и уничтожению воздушных целей.
Расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» Черноморского флота провели учения по уничтожению воздушных целей
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Участники манёвров обнаружили, идентифицировали и ликвидировали воздушные цели на безопасном расстоянии.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, подразделение охраны и обороны отразило нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что гранатомётчики Балтийского флота провели учения в Калининградской области.

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