Диетолог рассказал о причинах набора лишнего веса

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о некоторых причинах набора лишнего веса.

«Человеку, как любому примату, свойственно так называемое подражательное поведение. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, такое поведение может наблюдаться в компаниях, где приняты застолья, то есть человек набирает лишние килограммы «за компанию».

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.