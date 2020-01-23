Диетолог рассказал о причинах набора лишнего веса

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Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о некоторых причинах набора лишнего веса.
Диетолог рассказал о причинах набора лишнего веса
  • Pixabay

«Человеку, как любому примату, свойственно так называемое подражательное поведение. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, такое поведение может наблюдаться в компаниях, где приняты застолья, то есть человек набирает лишние килограммы «за компанию».

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.

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