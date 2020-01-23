В Москве два человека получили ранения при стрельбе в гостинице

В результате стрельбы, предположительно, из травматического оружия в гостинице на юго-западе Москвы два человека получили ранения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полиции сообщили, что 22 января в 23:14 поступило сообщение об огнестрельном ранении в отеле на улице Керченской.

«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно, травматического оружия», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МВД.

В результате произошедшего в больницу доставили двух мужчин с огнестрельными ранениями.

Полиция организовала проверку.

Ранее на Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину.