В Москве два человека получили ранения при стрельбе в гостинице

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В результате стрельбы, предположительно, из травматического оружия в гостинице на юго-западе Москвы два человека получили ранения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Москве два человека получили ранения при стрельбе в гостинице
  • РИА Новости

В полиции сообщили, что 22 января в 23:14 поступило сообщение об огнестрельном ранении в отеле на улице Керченской.

«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно, травматического оружия», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МВД.

В результате произошедшего в больницу доставили двух мужчин с огнестрельными ранениями.

Полиция организовала проверку.

Ранее на Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину.

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