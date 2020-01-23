В Москве два человека получили ранения при стрельбе в гостинице
- РИА Новости
В полиции сообщили, что 22 января в 23:14 поступило сообщение об огнестрельном ранении в отеле на улице Керченской.
«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно, травматического оружия», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МВД.
В результате произошедшего в больницу доставили двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Полиция организовала проверку.
Ранее на Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину.