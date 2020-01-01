На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых.

Отмечается, что заявительницей выступила жена убитого, заявившая, что муж бил её, находясь в нетрезвом состоянии.

«По месту её жительства был направлен участковый уполномоченный полиции и командир отделения патрульно-постовой службы», — цитирует РИА Новости Горелых.

Уточняется, что мужчина вышел к полицейским с монтировкой и не отреагировал сначала на устное предупреждение, а потом и на предупредительный выстрел в воздух.

В результате мужчина получил огнестрельные ранения, от которых затем скончался.

Согласно предварительным данным, табельное оружие было применено правомерно.

Материалы дела направлены в СК.

4 декабря в городе Красный Сулин Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил угрожавшего полицейским мужчину.