Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
- РИА Новости
По данным СК, 3 декабря сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль за нарушение ПДД. Во время составления протокола о нарушении к полицейским подошёл мужчина, который потребовал отпустить водителя.
«Заметив на поясе мужчины нож, сотрудники полиции предложили ему предъявить документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении.
В ответ мужчина достал из кармана куртки «предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом системы Макарова и, высказывая намерения произвести выстрел, направил его в область головы инспектора ДПС».
Сотрудник полиции потребовал бросить пистолет и произвёл из своего табельного оружия предупредительный выстрел в воздух. После того, как мужчина проигнорировал слова полицейского, сотрудник ГИБДД произвёл несколько выстрелов на поражение.
«В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», — говорится в сообщении регионального СК.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
«...неизвестный достал из-под куртки предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом Макарова, передёрнул затвор, направил его в сторону инспектора ДПС, находящегося в служебном автомобиле, и стал производить выстрелы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что второй полицейский был вынужден применить табельное оружие.
Ранее сообщалось, что пьяный мужчина напал с ножом на полицейского на станции метро «Савёловская» в Москве, злоумышленник нанёс ему удар в грудь. Как сообщили в МВД, инцидент произошёл после того, как полицейский заметил конфликт между двумя неизвестными и попытался пресечь его. В МВД уточнили, что инцидент с нападением на сотрудника полиции на станции метро «Савёловская» произошёл 19 октября текущего года.