Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В городе Красный Сулин Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил угрожавшего полицейским мужчину. В региональном СК заявили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным СК, 3 декабря сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль за нарушение ПДД. Во время составления протокола о нарушении к полицейским подошёл мужчина, который потребовал отпустить водителя.

«Заметив на поясе мужчины нож, сотрудники полиции предложили ему предъявить документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении.

В ответ мужчина достал из кармана куртки «предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом системы Макарова и, высказывая намерения произвести выстрел, направил его в область головы инспектора ДПС».

Сотрудник полиции потребовал бросить пистолет и произвёл из своего табельного оружия предупредительный выстрел в воздух. После того, как мужчина проигнорировал слова полицейского, сотрудник ГИБДД произвёл несколько выстрелов на поражение.

«В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», — говорится в сообщении регионального СК.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

«...неизвестный достал из-под куртки предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом Макарова, передёрнул затвор, направил его в сторону инспектора ДПС, находящегося в служебном автомобиле, и стал производить выстрелы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что второй полицейский был вынужден применить табельное оружие.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина напал с ножом на полицейского на станции метро «Савёловская» в Москве, злоумышленник нанёс ему удар в грудь. Как сообщили в МВД, инцидент произошёл после того, как полицейский заметил конфликт между двумя неизвестными и попытался пресечь его. В МВД уточнили, что инцидент с нападением на сотрудника полиции на станции метро «Савёловская» произошёл 19 октября текущего года.