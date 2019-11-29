Мужчина ударил полицейского ножом в метро Москвы

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского на станции метро «Савёловская», злоумышленник нанёс ему удар в грудь.

Как сообщили в МВД, инцидент произошёл после того, как полицейский заметил конфликт между двумя неизвестными и попытался пресечь его.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — заявили в ведомстве.

19 октября стало известно, что на «Савёловской» пьяный мужчина с ножом напал на полицейского. Раненому сержанту полиции оказали помощь в больнице, после чего он вернулся к несению службы