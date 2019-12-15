В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

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В Москве полицейские применили табельное оружие в ходе задержания подозреваемого в нападении на женщину, мужчина скончался. 
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. 

В полицию 15 декабря поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Генерала Тюленева была ранена женщина.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции была обнаружена женщина с телесными повреждениями, а также мужчина, который вёл себя неадекватно», — заявили в МВД. 

По данным ведомства, мужчина при виде полицейских набросился на них, угрожая предметом, похожим на пистолет. Один из сотрудников полиции применил табельное оружие.

Подозреваемый скончался, пострадавшую женщину госпитализировали.

Ранее МВД возбудило дело из-за стрельбы в одном из кафе Москвы.

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