Полиция расследует стрельбу в московском кафе
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, инцидент произошёл в торговом центре на Таганской улице.
«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России («Хулиганство с применением оружия»)», — сказали в полиции.
Накануне вечером граждане сообщили о хулиганстве. Как установили полицейские, неизвестные вошли в кафе, один из них «из огнестрельного оружия неустановленного типа произвёл два выстрела, после чего неизвестные скрылись».
В конце ноября в гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.