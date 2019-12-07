Полиция расследует стрельбу в московском кафе

Полиция возбудила уголовное дело после того, как в одном из кафе Москвы неизвестные открыли стрельбу и скрылись.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, инцидент произошёл в торговом центре на Таганской улице.

«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России («Хулиганство с применением оружия»)», — сказали в полиции.

Накануне вечером граждане сообщили о хулиганстве. Как установили полицейские, неизвестные вошли в кафе, один из них «из огнестрельного оружия неустановленного типа произвёл два выстрела, после чего неизвестные скрылись».

В конце ноября в гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.