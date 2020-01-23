Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентину Глазову.
«Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по публикациям о нарушении трудовых прав экипажа танкера «Патриот», находящегося в морском порту Нигдэ», — заявили в прокуратуре.
В рамках проверки транспортная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц компании «Гудзон» в части соблюдения трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований в сфере безопасности мореплавания.
В случае выявления нарушений прокуратура примет весь комплекс мер прокурорского реагирования.
Отмечается, что танкер был задержан после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Члены экипажа обратились в СМИ и профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Как ожидается, экипаж репатриируют в феврале после китайского Нового года.
В декабре посольство России в Сингапуре оказало содействие по обращениям судовладельца и членов экипажа российского судна «Севастополь», задержанного в порту Сингапура за долги.