Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

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Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентину Глазову.

«Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по публикациям о нарушении трудовых прав экипажа танкера «Патриот», находящегося в морском порту Нигдэ», — заявили в прокуратуре.

В рамках проверки транспортная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц компании «Гудзон» в части соблюдения трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований в сфере безопасности мореплавания.

В случае выявления нарушений прокуратура примет весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Отмечается, что танкер был задержан после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Члены экипажа обратились в СМИ и профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Как ожидается, экипаж репатриируют в феврале после китайского Нового года.

В декабре посольство России в Сингапуре оказало содействие по обращениям судовладельца и членов экипажа российского судна «Севастополь», задержанного в порту Сингапура за долги.

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