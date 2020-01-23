Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентину Глазову.

«Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по публикациям о нарушении трудовых прав экипажа танкера «Патриот», находящегося в морском порту Нигдэ», — заявили в прокуратуре.

В рамках проверки транспортная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц компании «Гудзон» в части соблюдения трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований в сфере безопасности мореплавания.

В случае выявления нарушений прокуратура примет весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Отмечается, что танкер был задержан после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Члены экипажа обратились в СМИ и профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Как ожидается, экипаж репатриируют в феврале после китайского Нового года.

В декабре посольство России в Сингапуре оказало содействие по обращениям судовладельца и членов экипажа российского судна «Севастополь», задержанного в порту Сингапура за долги.